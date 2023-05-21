В Петербурге вспыхнул детский дом

В субботу, 20 мая, в Приморском районе Петербурга произошел пожар. Все случилось в детском доме на Коломяжском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций Петербурга и Ленобласти.

Сигнал о пожаре поступил в ведомство в 16:08. Выяснилось, что пожар распространился на 30 квадратных метров.

Возгорание было ликвидировано к 16:43. К счастью, обошлось от пострадавших и погибших. К месту происшествия выдвигались 17 человек личного состава и три единицы спецтехники.

Ранее сообщалось, что Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП с девочкой -подростком на мотоцикле. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти. Там столкнулись «Фольксваген Поло» и мотоцикл. Подробнее об этом происшествии вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.