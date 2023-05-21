В Колпино сбили девочку-подростка на мотоцикле

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП с девочкой -подростком на мотоцикле. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Все случилось 19 мая поздним вечером на перекрестке улицы Пролетарской и улицы Веры Слуцкой в Колпино. Там столкнулись » Фольксваген Поло » под управлением 38-летнего водителя и мотоцикл, которым управляла 16-летняя девушка.

Как итог, девушка госпитализирована в медучреждение. Медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в субботу, 20 мая, на Невском проспекте случилась серьезная автомобильная авария. В ней были задействованы Mazda и пассажирский автобус. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале.

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