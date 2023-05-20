На Невском столкнулись пассажирский автобус и Mazda

В Санкт-Петербурге в субботу, 20 мая, на Невском проспекте случилась серьезная автомобильная авария. В ней были задействованы Mazda и пассажирский автобус.

Пока неизвестно, оказались ли в ДТП пострадавшие. Разбирателсьтво продолжается.

По словам петербуржцев, городской автобус врезался в красную иномарку. На легковом автомобиле осталась вмятина. Фотографиями с места происшествия поделились очевидцы аварии в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Ведомства и ответственные службы публично аварию пока никак не комментировали. Неясно, кто мог стать виновником происшествия. Петербуржцы в соцсетях обсуждают разные варианты случившегося. Кто-то обвиняет водителя автобуса, а другие говорят о простом стечении обстоятельств.

Ранее сообщалось, что полиция Петербурга заинтересовалась смертельным ДТП на КАД.