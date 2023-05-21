В Кингисеппе поймали стрелка-браконьера

Полицией Кингисеппа задержан стрелок — браконьер. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти в своих социальных сетях.

Так, 19 мая в вечернее время в отделение полиции пришла с заявлением 50-летняя женщина. Она перемещалась в лодке по Бабинскому озеру у деревни Бабино, зацепила рыболовную сеть, после чего услышала два выстрела.

После этого было заведено уголовное дело по статье о хулиганстве. Уже 20 мая днем опергруппа в деревне Бабино задержала подозреваемого. Им оказался 65-летний местный житель.

Злоумышленник задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Ранее сообщалось, что в субботу, 20 мая, в Приморском районе Петербурга произошел пожар. Все случилось в детском доме на Коломяжском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций Петербурга и Ленобласти