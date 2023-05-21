Петербургская пенсионерка четыре года не замечала отсутствие 8,5 млн рублей на своем счете

В городе на Неве пенсионерка потеряла 8,5 миллиона рублей, но крайне нестандартным способом. Об этом рассказали в пресс-службе министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти в своих социальных сетях.

Известно, что в отделение полиции пришла 76-летняя женщина — жительница Фрунзенского района. С ее слов, она обращалась в отделение банка, чтобы оформить доверенность на свою дочь. Но сделать этого ей не удалось.

Однако, как выяснилось, еще в 2019 году со счета заявительницы по доверенности на имя неизвестной женщины выдали 8,5 миллиона рублей. Теперь правоохранительные органы занимаются поиском мошенницы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в прошедшую пятницу 15-летний подросток ударил 11-летнего мальчика в живот. Как итог, юный петербуржец в тяжелом состоянии попал в больницу — у него разрыв селезенки.