В Петербурге 11-летний ребенок попал в больницу после драки в детской студии

В прошедшую пятницу 15-летний подросток ударил 11-летнего мальчика в живот. Как итог, юный петербуржец в тяжелом состоянии попал в больницу — у него разрыв селезенки.

Ребенок до сих пор остается в отделении реанимации. Как рассказала мать ребенка в разговоре с 78.ру, мальчику провели операцию по удалению селезенки, также из-за большой потери крови, ему понадобилось переливание. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

Ранее сообщалось, что сотрудниками полиции Петродворцового района задержана подозреваемая в мошенничестве в отношении пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба полиции Петербурга и Ленобласти. Известно, что обман был по уже классической схеме — «ваш родственник попал в дорожно-транспортное происшествие». Подробнее об этом вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.