В Петербурге нашли мошенницу, обманувшую пенсионера

Сотрудниками полиции Петродворцового района задержана подозреваемая в мошенничестве в отношении пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба полиции Петербурга и Ленобласти.

Все случилось 13 мая 2023 года. В этот день в отделение полиции обратился 80-летний пенсионер. Его обманули по схеме «родственник попал в ДТП». Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Как итог, наивный пенсионер отдал 200 тысяч рублей.

Мошенник, который забрал деньги, скрылся на автомобиле «Дэу-Матиз».

После этого было заведено дело о мошенничестве. Уже 19 мая была задержана подозреваемая — 33-летняя женщина. Она была найдена в Мурино.

Злоумышленница задержана на основании ст. 91 УПК РФ. Напомним, что схема «ваш родственник стал участником ДТП» – классическая схема обмана. Мошенники пытаются вывести вас на эмоции: сочувствия, переживания, страх.