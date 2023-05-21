В Подмосковье подросток заживо сгорел в сарае

Следственные органы забили уголовное дело после происшествия в Раменском. По имеющейся информации, дети заперли 11-летнего мальчика. После этого в постройке начался пожар. Увы, ребёнок сгорел заживо. Об этом сообщает министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации.

Как итог, заведено уголовное дело по факту смерти ребенка. В следственном комитете Российской Федерации рассказали, что между мальчиком и его сверстниками произошел конфликт. Тогда мальчика и заперли в сарае. Теперь сотрудники министерства выясняют причины произошедшего. Специалисты вовремя приехали к месту происшествия, но спасти ребенка не удалось.

Ранее сообщалось, что Полицией задержан стрелок по собакам в многоэтажке. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Петербурга и Ленобласти. Подробности по ссылке.