В Петербурге мужчина застрелил чужую собаку из ружья

Полицией задержан стрелок по собакам в многоэтажке. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Петербурга и Ленобласти.

Все случилось 20 мая вечером. В этот день в отделение полиции пришел 38-летний петербуржец. Он рассказал, что в парадной дома на проспекте Ветеранов бегала собака бойцовской породы, которую он застрелил.

Заявитель произвел выстрел из своего зарегистрированного охотничьего гладкоствольного ружья «ИЖ-43Е». Собака принадлежала его 20-летней соседке. Увы, собака погибла.

В результате правоохранительные органы изъяли с места происшествия ружье, гильза, патроны.

В результате было заведено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Полицией проводится проверка по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.