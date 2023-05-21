Жёлтый уровень погодной опасности объявили в Петербурге

В Санкт-Петербурге объявили желтыц уровень погодой опасности — именно к такому режиму стоит подготовиться жителям города 22 мая. Известно, что все дело в том, что в городе на Неве будет гроза с 14.00 до 22.00. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного в своих социальных сетях.

Ввиду таких погодных условий (а они считаются потенциально опасными) водителям рекомендуется пересесть с личного транспорта на общественный, чтобы снизить рискдорожно-транспортных происшествий. Если же такое невозможно, то важно соблюдать особую осторожность, в частности — забыть про повышенный скоростной режим.

Пешеходам же тоже стоит быть гораздо более бдительными, чем обычно. Например, по возможности, не стоит выходить на улицу. В том случае, если это неизбежно, то не вставайте у шатких и хрупких конструкций, избегайте непосредственной близости к деревьям.