Замминистра минобра РФ Пётр Кучеренко скончался

Стало известно, что скончался заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Пётр Кучеренко. Известно, что он скончался будучи в самолете, возвращаясь с рабочей поездки на Кубу. Об этом рассказали в официальном телеграм-канале ведомства.

Известно, что это произошло 20 мая в самолете, летевшем из Кубы в Россию.

Уточняется, что самолёт даже экстренно посадили в Минеральных Водах, в попытке оказать необходимую помощь чиновнику. Однако экстренная помощь все-таки не помогла, говорят специалисты. Какова причина смерти — на данный момент неизвестно, её уточняют специалисты-медики

Кучеренко 3 мая исполнилось 46 лет. В ведомстве принесли глубокие соболезнования родным и близким Кучеренко. Каких-либо подробностей о произошедшем также не приводится, по крайней мере в официальных ресурсах ведомства.