Полиция задержала двух разбойников с Лиговского

Полицией Петербурга задержаны разбойники с Лиговского. Об этом сообщает пресс-службе министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти в своих социальных сетях.

Известно, что 18 мая в отделение полиции пришёл 29-летний житель. Он рассказал, что на Лиговском проспекте два мужчины угрожали ему чем-то похожим на пистолет. Потом его несколько раз ударили по голове, отобрали сумку, в которой были 8500 долларов США. После этого нападавшие скрылись. После этого было Заведено дело по статье о разборе. Спустя время были задержаны двое молодых людей — 22 года и 18 лет.

Ранее сообщалось, что Полицией проводится проверка по факту смертельного ДТП на 141 километре КПД. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области в своих социальных сетях, а именно в телеграм-канале.