«Желтый уровень» погодной опасности накрыл Петербург

Увы, погода решила не радовать долгое время жителей Санкт-Петербурга. Видимо, погода сочла, что жители и гости Северной столицы уже успели вдоволь насладиться солнышком и теплом.

Так, в понедельник, 22 мая, горожан ждет майская гроза. А вместе с ней и «желтый уровень» погодной опасности. Отметим, что так называют потенциально опасную погоду. Введение такого режима совсем не редкость для нашего города, однако чаще всего такое предупреждение делают из-за сильных ветров в Северной столице.

На этот раз «желтый уровень» погодной опасности будет накрывать Петербург с 14:00 до 23:00 часов.

Ранее сообщалось, что сотрудниками полиции Фрунзенского района задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении пожилой женщины. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.