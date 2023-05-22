Малая Октябрьская детская железная дорога даст старт новому сезону 1 июня

Старт нового сезона на Малой Октябрьской детской железной дороге запланирован на 1 июня. В то же время на Северной и Южной магистрали идут последние приготовления, платформы и поезда приводят в порядок, а территория облагораживается, говорят в пресс-службах компаний.

Известно, что этим летом железнодорожным профессиям смогут обучиться примерно 856 школьников из Северной столицы и региона. Им расскажут о том, как устроены поезда.

Летний сезон на Южной трассе откроется 1 июня, а на Северной – 2 июня.

Ранее сообщалось, что в Тосненском районе полицейскими пресечено два производства контрафактного спиртного. Пресечь противоправную деятельность удалось в рамках операции «Алкоголь». Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.

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