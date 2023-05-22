Во время ремонта в доме на Октябрьской набережной нашли кость ребенка

Ремонт дело такое, что только не отыщешь. Порой можно отыскать вещи, которые затерялись с десяток лет назад, поностальгировать, порой — удивиться их необычной истории. А иногда можно и вовсе дико поднапрячься и испугаться… Например, Северная столица изо всех сил поддерживает свой криминальный статус, поэтому и находки во время ремонта соответствующие.

Так, в воскресенье, 21 мая, жители квартиры в доме на Октябрьской набережной решили заняться ремонтом. Кто ж знал, что вскрытие полов приведет их к найденным костям…

Как отмечает издание «НВ Пресс», горожане нашли под половицами кость длиной в 11 сантиметров. По имеющейся информации, останки принадлежали ребенку.

Теперь находка отправлена в морг, позднее сотрудники-специалисты расскажут подробности.

Ранее сообщалось, что старт нового сезона на Малой Октябрьской детской железной дороге запланирован на 1 июня. В то же время на Северной и Южной магистрали идут последние приготовления, платформы и поезда приводят в порядок, а территория облагораживается, говорят в пресс-службах компаний.

общество


 

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