Градозащитники забаррикадировались в Доме Басевича

Несколько петербургских градозащитников забаррикадировались в Доме Басевича (он находится на Большой Пушкарской улице). Как сообщает телеграм-канал «SOS СПб Снос», градозащитники сделали это в знак протеста «против уничтожения нашего культурного наследия».

Те активисты, что «засели» в здании, лаже засняли видео строительных работ — сноса здания. Они требуют прекратить снос исторического здания. Ранее на строительные работы здесь пожаловались жильцы соседних домов. Они утверждают, что из-за сноса Дома Басевича на Доходном доме Александрова на Большой Пушкарской улице, 5 появляются трещины.

Активисты также добавили, что уже 60 жильцов оставили свои подписи под экстренным обращением к президенту страны Владимиру Путину и главе следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину. Они просят власть вмешаться в происходящее.

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