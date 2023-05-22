Инвалида из Петербурга по ошибке признали умершим

В Петербурге местный житель с инвалидностью второй степени проходил лечение в больнице. Как только он покинул медучреждение, почему-то оказался в базе умерших людей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга и Ленобласти.

Теперь мужчина вместе с прокуратурой старается добиться того, чтобы его признали не покойником, а живым человеком. Ведь все произошедшее — не более чем путаница. В прокуратуре утверждают, что ошибка возникла в период, пока мужчина находился на стационарном лечении.

Тем не менее свидетельство о смерти уже выдано, а значит не может получать медицинскую помощь, да и пенсию тоже. Сейчас прокурор обратился в суд с требованием признать живым якобы покинувшего этот свет 60-летнего мужчину.

Ранее сообщалось, что заведено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, который ударил 11-летнего мальчика в детской студии в Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти в своих социальных сетях