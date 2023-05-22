Заведено уголовное дело в отношении подростка, ударившего 11-летнего мальчика в Петербурге

Заведено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, который ударил 11-летнего мальчика в детской студии в Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в детской студии на Парфеновской улице между 15-летним подростком и 11-летним мальчиком завязался конфликт. В ходе конфликта первый ударил второго в живот, травма оказалась серьезной — разрыв селезенки. Мальчику проводили операции в медучреждении.

Теперь следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ. Ударившему избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку по факту повреждений на кладбище. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти в своих социальных сетях.