На Озерковском кладбище неизвестные повредили несколько могил

Полиция проводит проверку по факту повреждений на кладбище. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти в своих социальных сетях.

Известно, что 21 мая в отделение полиции пришла 36-летняя женщина. Она рассказала, что на территории Озерковского кладбища (оно находится во Всеволожском районе Ленобласти — прим.Ред.) кто-то повредил металлические оградки и могильные камни на трех могилах.

Теперь полицией проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Колпино задержан подозреваемый в нападении на прохожего. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области в своих социальных сетях. Известно, что пострадавший ранее не знал нападавшего. Некто напал на него и избил, да так, что пострадавшему понадобилась помощь медиков.