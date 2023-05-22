В Колпино 26-летний молодой человек избил прохожего до госпитализации

В Колпино задержан подозреваемый в нападении на прохожего. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области в своих социальных сетях.

Известно, что все случилось 21 мая. В этот день в отделение полиции с заявлением пришел петербуржец в возрасте 51-го года. Он рассказал, что ранним утром — в 04.00 — на Заводском проспекте в Колпино его избил неизвестный человек.

Как итог, мужчина был госпитализирован в состоянии средней тяжести. После этого завели уголовное дело по статье 111 УК РФ. В этот же день правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Это оказался 26-летний неработающий, ранее судимый житель Колпино. Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее сообщалось, что полицейскими установлен заказчик убийства 16-летней давности. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти в своих социальных сетях.