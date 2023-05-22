В Петербурге станет на пять больше мостов через Неву

В ходе традиционного обращения в эфире Радио России губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что согласно генеральному плану развития города, примерно к 2040 году в городе станет больше на пять переправ через Неву.

Это мосты в составе Широтной магистрали скоростного движения, в створе Большого Смоленского проспекта, Арсенальный мост и Ново-Адмиралтейский мост, прокомментировал глава города.

Ранее сообщалось, что комитет по природопользованию призывает жителей города на Неве отказаться от запуска воздушных шаров, а проводить линейки и последние звонки в школах более экологично. Такая информация появилась на сайте правительства Петербурга. Подробнее об этой инициативе вы можете прочитать в нашем материале по следующей ссылке.