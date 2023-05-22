В Петербурге призвали не запускать воздушные шары

Комитет по природопользованию призывает жителей города на Неве отказаться от запуска воздушных шаров, а проводить линейки и последние звонки в школах более экологично. Такая информация появилась на сайте правительства Петербурга.

На сайте ведомства говорится о том, что все эти отправленные в небо шары однозначно нанесут вред окружающей среде. В какой-то момент они обратно упадут на землю, станут мусором, загрязняющим природу.

Особо вредоносны светошары, ведь в них есть батарейки, которые относятся к отходам второго класса опасности. Подчеркнем, что какого-либо запрета на запуск шаров на законодательном уровне в Петербурге сейчас нет. Тем не менее петербуржцам всегда предлагают использовать экологичные альтернативы, например, запуск воздушных змеев или зажжение свечей.

Ранее сообщалось, что россияне получат больше прямых рейсов в Марокко. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России в своих социальных сетях.