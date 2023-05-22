Гарри разочарован поведением отца и брата после страшного ДТП

Совсем недавно сеть всполошили новости о том, что Меган Маркл и принц Гарри стали участниками дорожно-транспортного происшествия. Они возвращались с одного публичного мероприятия, но за ними угнались папарацци. Соответственно, чтобы хоть как-то скрыться и уйти от объективов, пришлось так или иначе разогнаться…

Как рассказывал представитель принца, погоня папарацци длилась более двух часов. Увы, не обошлось без столкновений с другими автомобилистами, которые были на пути у пары Меган Маркл и принца Гарри.

-Это неустанное преследование, длившееся более двух часов, привело к многочисленным столкновениям с участием других водителей на дороге, пешеходов и двух сотрудников полиции Нью-Йорка, — так прокомментировал произошедшее представитель принца.

Все бы ничего, но пользователи сети, как и местные издания, отметили неоднократно, что так или иначе эта ситуация напоминает дорожно-транспортное происшествие, в которое попала принцесса Диана. Близкое окружение супругов также говорит, что и сам Гарри проводил такие ассоциации.

Вот только Букингемский дворец предпочел в очередной раз замять ситуацию. Что ж, это вполне в их стиле — сделать вид, что ничего не произошло. Так они якобы пытаются сохранять свою репутацию чистой.

Вот только такая реакция показалась Гарри оскорбительной. Он надеялся, что в такой непростой ситуации, да при таких ассоциациях, семья хоть как-то сплотится, окажет им тепло, заботу и поддержку. Однако ничего, кроме отрицания произошедшего, так и не последовало.