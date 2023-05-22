Районные власти не подтверждают появление трещин на зданиях возле дома Басевича

В сети активно распространялись жалобы от жильцов, которые проживают в домах по соседству с домом Басевича, где сейчас проводятся работы по реконструкции объекта. В частности, горожане утверждали, что из-за строительных работ, на их домах появляются трещины. Однако как пишет РИА Новости, ссылаясь на районную администрацию, эти заявления на данный момент не подтвердились.

Тем не менее жильцы пока что настаивают на приостановке строительных работ, так как переживают, что это все-таки в один момент приведет к разрушению соседних зданий.

Собеседник издания заявил, что ситуация все также находится на контроле властей, они реагируют и проверяют все заявления жителей.

Ранее сообщалось, что уже с 1 сентября легковые такси должны будут перейти в Петербурге на новые стандарты. Нововведения уже успели обсудить на площадке регионального парламента.