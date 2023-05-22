С 1 сентября в Петербурге будут действовать новые стандарты для такси

Уже с 1 сентября легковые такси должны будут перейти в Петербурге на новые стандарты. Нововведения уже успели обсудить на площадке регионального парламента в рамках заседания Постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, передает телеграм-канал «Начальник транспортного цеха».

Новые изменения должны помочь собрать данные о такси — водителях, перевозчиках, службах заказа. В том числе будут собираться тщательнее и сведения о прохождении водителями медицинских осмотров и технических осмотров автомобилей.

Таким образом планируется достичь повышенного уровня безопасности пассажиров. Кроме этого, внешне такси тоже должны быть едины — белого цвета с жёлтой светоотражающей полосой.

Также планируется запретить предлагать услуги такси на вокзалах и в аэропорту, за исключением специально отведённых для этого мест.