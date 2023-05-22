Петербург признали городом, где варят самый вкусный кофе

Санкт-Петербург славится не только криминалом, но и как оказалось очень вкусным кофе. Петербург занял первое место в рейтинге городов, где варят самый вкусный кофе. Такая информация появилась на сайте правительства города.

Именно за город на Неве, точнее за кофе в этом городе, проголосовали 37% любителей этого напитка.

— И это неудивительно, ведь и традицию пить кофе в Россию привёз основатель Санкт‑Петербурга император Пётр Великий, — пишут авторы исследования.

Ранее сообщалось, что Ирландия первой в мире наклеит на алкоголь картинки с предупреждениями о вреде наподобие тех, что сейчас мы можем заметить на сигаретах. Об этом пишет издание The Guardian. Правда, предприятиям решили дать время свыкнуться с этой мыслью, поэтому инициативу решили начать реализовывать только в 2026 году. Подробности по ссылке.