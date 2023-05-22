Ирландия первой в мире наклеит на алкоголь предупреждения

Ирландия первой в мире наклеит на алкоголь картинки с предупреждениями о вреде наподобие тех, что сейчас мы можем заметить на сигаретах. Об этом пишет издание The Guardian.

Известно, что на этих этикетках с предупреждениями появится информация о калориях, которые содержит тот или иной алкогольный продукт. Кроме этого, появится информация о риске рака и заболеваний печени, а также об опасностях употребления спиртного во время беременности.

Правда, чтобы у производителей было время свыкнуться с новшеством, предлагается внедрить этот закон только в 2026 году.

Ранее сообщалось, что ООН начала помогать Россельхозбанку бороться с санкциями. Как пишет ТАСС, ссылаясь на представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика. Подробнее об этом вы сможете прочитать в нашем материале по ссылке.