ООН начала помогать Россельхозбанку бороться с санкциями

ООН начала помогать Россельхозбанку бороться с санкциями. Как пишет ТАСС, ссылаясь на представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, сейчас организация делает все возможное, чтобы переводы выше упомянутого банка проходили за рубеж и из-за рубежа вне SWIFT.

Собеседник издания утверждает, что сейчас есть возможности по проведению этих транзакций вне системы SWIFT. Также он отметил, что этот вопрос будет и дальше обсуждаться с Евросоюзом.

Поясним, что именно этот банк обслуживает российскую часть зерновой сделки. Однако все дело в том, что Евросоюз сейчас отказывается переподключать его к SWIFT, а это усложняет соблюдение заключенного договора.

Ранее сообщалось, что в сети активно распространялись жалобы от жильцов, которые проживают в домах по соседству с домом Басевича, где сейчас проводятся работы по реконструкции объекта