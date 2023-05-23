В Петербурге пресекли деятельность группировки серийных мошенников

В Санкт-Петербурге специалисты следственного комитета пресекли работу преступной группы, которая специализировалась на мошенничестве. Сейчас обвинения уже предъявили одной из фигуранток — 45-летней петербурженке.

Установлено, что женщина состояла в ОПГ. В период с 2017 по 2023 год горожане проворачивали махинации, прикрываясь деятельностью созданного потребительского кооператива. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета Санкт-Петербурга.

К организации обращались петербуржцы с финансовыми трудностями. Их уверяли, что кредитные документы после консультации становились нелегитимными. Чтобы освободиться от уплаты по займам, людям предлагали вступить в членство кооператива. Также обещались льготы в виде повышенной пенсии.

Уверенные в правдивости происходящего граждане несли в ОПГ деньги. Сейчас уже подтверждено пять случаев такого мошенничества на сумму в 2,7 миллиона рублей. Проверяется информация о серии аналогичных преступлений.