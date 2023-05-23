Wildberries «‎разморозил» балансы части подозреваемых в махинациях продавцов

Представители маркетплейса Wildberries продолжают разбираться с продавцами, которые могли быть причастны к «‎серым» схемам работы. Сейчас уже частично «‎оправдали» 60% подозреваемых.

Всего на причастность к таким махинациям проверяется 300 продавцов. Прошедшие проверку 60% продавцов уже получили назад «‎размороженные» балансы.

Остальные 40% действительно нанесли значительный ущерб компании. Такие данные уже подтверждены, так что с нарушителями продолжится взаимодействие в другом формате, пишет ТАСС.

Напомним, что часть продавцов на популярном маркетплейсе задействована в обмане платформы с помощью бесплатной рекламы.

Часть селлеров самостоятельно подтвердили причастность к махинациям. Несмотря на чистосердечное признание, ущерб компании все равно придется возместить. Варианты разрешения проблемы еще обсуждаются, конкретных данных пока не поступало.