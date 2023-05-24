В вузах Петербурга выросло число бюджетных мест

В Санкт-Петербурге вузы ведут активную подготовку к приемной кампании. Совсем скоро выпускники школ со всей страны приедут в северную столицу, чтобы испытать удачу и поступить в учреждения мечты.

В 2023 году местные вузы смогут принять порядка 29,5 тысячи абитуриентов на программы бакалавриата и специалитета на бюджетную основу. Вместе с магистратурой в городе на Неве будет еще больше бесплатных мест в вузах — 43,2 тысячи.

Всего по России на текущий год было решено выделить оплату из госбюджета на обучение 626,2 тысячи выпускников. В прошлом году показатель был ниже сразу на полтысячи человек. Об этом рассказал глава комитета по науке и высшей школе города Андрей Максимов на пресс-конференции, пишет «‎Коммерсантъ».

В этом году абитуриенты столкнутся с небольшим изменением системы. Если раньше зачисление на разные формы обучения проводилось в разное время, то теперь все списки огласят в один день. Также не нужно давать согласие на зачисление, хватит загрузки аттестата.