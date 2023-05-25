В Петербурге найден подозреваемый в убийстве мужчины на проспекте Солидарности

Еще 24 мая 2023 года в отделение полиции пришел очевидец, который рассказал, что заметил на газоне на проспекте Солидарности труп. К месту происшествия сразу же выехали сотрудники полиции, которые увидели мужчину с ножевым ранением. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В этот же день сотрудники полиции смогли задержать подозреваемого — 37-летнего жителя города.

Тот рассказал, что в ходе внезапного конфликта и неприязненных отношений он ударил ножом мужчину, а с места происшествия скрылся.

Подозреваемый доставлен в отдел полиции.

Ранее сообщалось, что полицией задержана подозреваемая в квартирной краже в Московском районе. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.