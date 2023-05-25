В Петербурге вор стащил из квартиры украшения стоимостью больше миллиона

Полицией задержана подозреваемая в квартирной краже в Московском районе. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Известно, что 10 мая в отделение полиции пришла жительница Петербурга, которой 46 лет. Она рассказала, что с января по май неизвестный стащил из ее квартиры в Московском районе ювелирные украшения общей стоимостью 1,3 миллиона рублей.

После этого сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело по ст. 158 ч. 4 п. «б» УК РФ (кража). Только 24 мая сотрудники полиции смогли задержать подозреваемую. Это была 45-летняя жительница одной из стран ближнего зарубежья. Похищенное удалось изъять, но увы, не в полном объеме.

Злоумышленница задержана на основании ст. 91 УПК РФ, рассказывает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.

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