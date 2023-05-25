В Выборгском районе мужчина с ножом пытался забрать сумку у девушки

В Выборгском районе Санкт-Петербурга задержали уличного разбойника. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Как сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях, 24 мая днём в отделение полиции пришла 24-летняя жительница города. Она сказала, что утром этого же дня на неё напали около магазина на выборгском шоссе. Она заявила, что неизвестный под угрозой ножа пытался отобрать у неё сумку.

После этого сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело по статье о разбое. К счастью, сотрудникам полиции удалось оперативно задержать подозреваемого в этом преступлении. Им оказался не работающий 30-летний житель Кемеровской области. Сейчас злоумышленник уже задержан. Какой-либо информации о допросе подозреваемого, его мотивах в правоохранительных органах сейчас не приводят.

общество


 

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