Мошенники попросили петербурженку помочь найти преступника, но развели на миллионы

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции ищут мошенников, которые обманули пенсионерку с Васильевского острова. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти в своих социальных сетях.

Известно, что 24 мая в позднее время в отделение полиции с заявлением пришла 85-летняя пенсионерка. Она рассказала что ещё 10 мая ей позвонил Неизвестный. Он представился сотрудником банка и попросил помощи в поисках вычисления преступника в банковской системе. Звонивший уверил пенсионерку в том, что ей предоставят человека, который будет её сопровождать.

После этого к пенсионерке пришла неизвестная женщина, с которой они вместе сходили в кредитную организацию. Как итог, наивная пенсионерка перевела деньги в размере 3 000 000 руб. на названные женщиной неизвестные счета.

У пенсионерки оставалось ещё 205 000 руб. Эти деньги она, вернувшись домой, положила в шкаф комода в комнате. Однако после того, как от неё ушла аферистка, которая её везде сопровождала, денег в комоде не было. Сейчас полицейский ищут злоумышленников.

Отметим, что правоохранительные органы уже неоднократно обращали внимание жителей на то, что мошенники не устают орудовать именно в отношении пенсионеров. Эту аудиторию мошенники выбрали не спроста: пенсионеры наиболее ведомы в таких вопросах.

Именно поэтому полицейские рекомендуют более молодому поколению поговорить со своими пожилыми бабушками и дедушками, родителями по этому вопросу. Стоит рассказать им о существующих схемах мошенничества.