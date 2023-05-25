Российский ритейл не оставляет шансов Западу

Даже после ухода огромного количества западных и американских брендов, торговые центры Санкт-Петербурга не страдают от отсутствия арендаторов. Те площади, которые освободились после ухода с них иностранных брендов, уже на 60% заполнены в Петербурге. Эти места занимают представители российского ритэйла и дружественных стран.

Как пишет restate, сейчас свободными остаются только 24 000 квадратных метров помещений. В масштабе Петербургских торговых центров это совсем немного.

Впрочем, ничего удивительного. Естественно, после того, как иностранные бренды покинули рынок, всполошились отечественные. Освободившихся ниш достаточно много, а потребитель все также заинтересован в поиске товаров на замену. Сейчас, возможно, будет конкуренция уже именно среди отечественных брендов – всё-таки нужно завоевать сердце покупателей, убедить их в том, что им нужен именно твой бренд.

Отметим, что очень многие бренды, покидая российский рынок, договаривались с новыми владельцами о том, что имеют право вернуться в течение пяти лет. При этом тем, кто выкупил их российский бизнес, можно было бы продолжить работу по франшизе. Пока никто из брендов не заявлял, о том, что хотел бы вернуться в ближайшее время. Однако громких заявлений о том, что больше никогда не вернётся на рынок, тоже никто не делал.