Шесть парков появится на Синем Мосту

В Санкт-Петербурге ко дню города на Синем мосту решили создать шесть регулярных садов. Там установят кадки с деревьями и цветами. На этот период времени парковка будет некой зоной отдыха. Синий мост у Исаакиевской набережной озеленят липами, туями и клёнами. Кроме этого, появятся цветы и кустарники – вейгела, Самшит, лаванда, розы, гортензия и Лобелия.

Сам же мост будет разделён на шесть зон, они будут отличаться по дизайну и наполнению зелёными насаждениями. Власти предполагают, что каждая зона будет имитировать шесть разных парков и регулярных садов.

Как мы уже выше упоминали, парковка станет некой зоной отдыха. Как говорят в пресс-службе городского правительства, это территория для осмысление великого исторического наследия, которое так бережно сохраняется в Санкт-Петербурге.