В Петербурге коммунальщики усиленно работают перед празднованием дня города

В период дня города в Санкт-Петербурге планируется усилить работу дорожных предприятий коммунальных служб. В том числе и сейчас эти предприятия работают в усиленном режиме. Они готовятся к празднованию дня города. Об этом рассказали в пресс-службе аппарата вице-губернатора Анатолия Повелия.

В частности, особое внимание планируется уделить местам проведения массовых мероприятий. Помимо этого, в планах акцентировать внимание на местах, где есть риск образования повышенного количества отходов. Сейчас коммунальные службы будут усиленно заниматься мытьем улиц и площадей.

Непосредственно в сам день города дорожники хотят увеличить более чем в два раза число уборочной техники, которая будет курсировать в центре города. Также перед началом празднования будет в особо усиленном режиме проводиться уборка внутриквартальных территорий.