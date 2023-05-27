Петербурженка отдала миллион за «спасение внучки»

Полицейскими задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении пенсионерки в Кировском районе. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Петербурга и Ленобласти в своих социальных сетях — в телеграм-канале.

Известно, что 22 мая в отделение полиции пришла 81-летняя пенсионерка. Она рассказала, что ей позвонила неизвестная, представилась внучкой, заявила, что попала в дорожно-транспортное происшествие. Звонившая уверила пенсионерку в том, что всю проблему можно решить с помощью 1,5 миллиона рублей. Что ж, «ваш родственник попал в ДТП» — уже вполне классическая схема мошенников.

У пенсионерки был только миллион, но всю эту сумму она отдала приехавшему к ней курьеру. Было заведено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Позднее был задержан подозреваемый — 18-летний студент. Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ