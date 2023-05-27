В Петербурге проведут спортивные соревнования для людей «серебряного возраста»

В Петербурге большое внимание уделяют теме здорового образа жизни, спорта и физкультуры. Сейчас перед местным правительством стоит задача привлечь к занятиям спортом как можно больше горожан. Так, в рамках прямого эфира вице-губернатор Борис Пиотровский заявил, что сейчас в городе есть программы и для людей «серебряного» возраста. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Он пояснил, что в петербургском правительстве есть специалисты, которые занимаются именно этим вопросом. Интересно, что уже в сентябре в городе проведут спортивные соревнования для людей «серебряного возраста». В Петербург приедут и из других городов.

Борис Пиотровский подчеркнул, что в городе созданы все условия для занятий спортом. Центры физкультуры есть в каждом районе.

Ранее сообщалось, что в Минпромторге Российской Федерации уверяют, что санкции, запрещающий ввоз контактных линз в нашу страну, не приведёт к их дефициту.