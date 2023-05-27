На Чкаловском проспекте сбили 17-летнего подростка

В Петербурге автомобиль сбил подростка в начале Чкаловского проспекта. Известно, что по предварительной информации молодой человек все-таки жив, однако находится в шоковом состоянии.

Также сообщается, что молодому человеку около 17-18 лет на вид.

О произошедшем сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на кадры от очевидцев. Судя по этим кадрам, на месте происшествия работают представители экстренных служб. Также можно заметить несколько стоящих легковых автомобилей.

Пострадавшего погрузили в автомобиль скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что куда уж без новостей о перекрытиях на дорогах. На этот жителей Петербурга ждут ограничения на Кольцевой автодороге — на развязке с Парашютной улицей. Подробнее о причинах и сроках дорожных ограничений вы можете прочитать по ссылке.

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