Въезд на ЗСД со стороны Ленинского проспекта перекроют в ночь на 28 мая

Не опять, а снова. В Петербурге в течение двух часов в ночь с 27 на 28 мая планируется закрыть въезд на ЗСД — со стороны Ленинского проспекта. Об этом рассказали в пресс-службе «Магистраль Северной столицы».

Как говорят в пресс-службе компании, дорога будет перекрыта с 03.00 до 05.00. Здесь специалисты хотят провести работы по замене оборудования для фонарей. Говорят, что это плановые работы. Водителям предложили объезжать этот участок через заезд на ЗСД с Автомобильной улицы.

Ранее сообщалось, что куда уж без новостей о перекрытиях на дорогах. На этот жителей Петербурга ждут ограничения на Кольцевой автодороге — на развязке с Парашютной улицей. Так, горожан и гостей города предупредили о том, что потерпеть придется немного-немало, а целую неделю, начиная со 2 июня. Подробности — по ссылке.