В Колпино беременная женщина на «Мерседесе» попала в ДТП с фурой

В Колпино беременная женщина за рулем «Мерседеса» попала в дорожно-транспортное происшествие, она столкнулась с фурой. Все случилось 26 мая около девяти часов вечерам на пересечении Московской и Оборонной улиц.

Женщине оказали первую помощь. К счастью, угрозы для плода не было, уточняет издание 78.ру. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. О том, в каком состоянии находится женщина, на данный момент не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Петербурге сотрудники судебных приставов добились от должника выплаты в размере полумиллиона, но только тогда, когда появилась угроза эвакуации машины. Подробнее об этом происшествии вы можете прочитать в нашем материале по следующей ссылке.