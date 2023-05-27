Петербуржец моментально нашел полмиллиона, чтобы приставы не забрали авто

В Петербурге сотрудники судебных приставов добились от должника выплаты в размере полумиллиона, но только тогда, когда появилась угроза эвакуации машины.

Как оказалось, весь сыр-бор начался и закончился на парковке возле гипермаркета в Петербурге. Должник оставил там свой люксовый кроссовер. Известно, что мужчина-бизнесмен должен был выплатить 150 тысяч рублей женщине, которая пострадала в одном из его магазинов. Еще 350 тысяч — за медлительность в погашении предыдущего долга. Тем не менее мужчина не очень-то торопился с погашением этой суммы.

Однако как только приставы решили подойти к его авто, чтобы наложить арест, у мужчины нашлись деньги на погашение долгов.

В связи с выплатой долгов, автомобиль остался у бизнесмена.

Ранее сообщалось, что житель Гатчинского района Ленобласти убил своих отца и деда, чтобы заполучить крупную сумму денег. После совершения преступления он закопал их тела на границе Ленинградской и Псковской областей.