Часть Петербурга перейдет на единую квитанцию ЖКХ

В Санкт-Петербурге государственные жилищно-коммунальные службы (ЖКС) к октябрю текущего 2023 года будут переведены на единый платежный документ. Предполагается, что с нового отопительного сезона в городе на Неве будут распространяться квитанции уже нового образца.

Первыми к обновленной системе подключатся жители Калининского района. Здесь горожане получат 113 тысяч лицевых счетов уже за май. Позднее постепенно перевод затронет и другие районы.

Есть вероятность, что к октябрю к единым квитанциям подключат не всей районы. Пригородные территории и Адмиралтейский район могут «втянуть» в систему только весной 2024 года, пишет «Фонтанка».

Постепенно описанная участь ждет все ЖКС. Если говорить о частных организациях, то уже и с ними ведутся переговоры. Пока неизвестно, поддержат ли они инициативу перехода. Исход дела будет ясен чуть позднее.