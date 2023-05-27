На виадуки от «Лахта Центра» потратили 4,6 миллиарда рублей

В Санкт-Петербурге на развязке от «Лахта Центра» проложили Южный и Северный эстакадные съезды. Движение по виадукам от кольцевой развязки от бизнес-центра уже наладили.

Возведение объектов хоть и велось по нацпроекту, но все равно обошлось городу «в копеечку». На работы в общей сложности потратили порядка 4,6 миллиарда рублей. Из этих денег только 2,54 миллиарда рублей было выделено из федерального бюджета.

Строительство на участке велось еще с мая 2020 года. Через три года работы все же завершили. Предполагается, что новые виадуки смогут разгрузить дорожную сеть и упростить жизнь горожан. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Виадуки сделаны двухполосными. На Южном съезде даже оборудовали велодорожку для любителей такого вида транспорта, а ширина тротуара для пешеходов составила три метра. Откликов от население по поводу эстакадных съездов пока не поступало.

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