Россияне оценивают свою эффективность выше начальства

В России прошел опрос на тему того, что граждане думают о своей работе и деятельности коллег. Оказалось, что свой личный коэффициент полезного действия (КПД) в среднем жители РФ оценивают в 81%.

Эффективность коллег, по мнению работников, оказалась чуть ниже и составила только 72%. Удивительно, но начальство оценили еще хуже. КПД руководителей в среднем установился только на 62%.

Также интересным выводом оказалось то, что каждый пятый респондент оценивает свой КПД выше 100%. Это противоречит действующим законам физики, но россиян не удалось переубедить. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса Superjob.

Нашлись и те, кто отметил свою низкую работоспособность. Целых 2% опрошенных считают, что им не дают реализовываться. Эту причину видят единственной для КПД ниже 10%.

Начальники своих подопечных в целом оценили неплохо — на 71%. Низкие оценки ставились редко, зато сразу 6% высказались о сверхвысокой результативности.