На Петроградской стороне состоялось открытие Сада Хаяо Миядзаки

Сад Хаяо Миядзаки, расположенный на Петроградской стороне, вновь начал работать спустя год простоя. В этому саду «живут» персонажи мультфильмов японского аниматора. Он начал вновь работать 28 мая в в палисаднике рядом с бывшим подростково-молодёжным клубом «Синтез»(Гатчинская улица).

Известно, что на площадке будут проводить камерные игротеки. Также, как уточняет издание РБК Петербург, фигурки героев уберут на ночь, чтобы пространства можно было сохранить до осени.

Ранее сообщалось, что в США ученые выявили причину высокого кровеносного давления, которая раньше не была очевидна. Выяснилось, что на такие проблемы со здоровьем могут влиять бактерии полости рта.