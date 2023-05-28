Специалисты раскрыли неожиданную причину высокого давления

В США ученые выявили причину высокого кровеносного давления, которая раньше не была очевидна. Выяснилось, что на такие проблемы со здоровьем могут влиять бактерии полости рта.

Дело в том, что гораздо чаще от повышенного давления страдают пожилые люди, у которых так же был зафиксирован пародонтит — воспаление десен. Чтобы найти связь между этими проблемами, исследователи провели ряд экспертиз и анализов.

В исследовании были задействованы женщины в постменопаузе, которых чаще касались указанные трудности со здоровьем. Об этом рассказали в журнале Journal of the American Heart Association (JAHA).

Подтвердилось, что сразу десять бактерий влияют на повышение давления на 10–16%. Еще у пяти «находок» показатель оказался чуть шире и составил 9–18%. Теперь ученые смогут начать искать решение проблемы с высоким давлением с учетом новых полученных знаний.