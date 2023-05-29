Во Всеволожске выловили серийного мошенника-обманщика пенсионерок

Полицией Всеволожска задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Все дело в том, что 22 мая в отделение полиции пришла пенсионерка 82-х лет. Она рассказала, что стала жертвой мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП» и передала курьеру 1 000 000 рублей.

После этого сотрудники полиции завели уголовное дело по статье о мошенничестве. Затем 25 мая утром сотрудники полиции смогли задержать 18-летнего молодого человека — его подозревают в произошедшем. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как оказалось, молодой человек по такому же принципу выманил деньги еще и у 76 летней пенсионерки, которая передала ему 101 000 рублей.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург занял пятое место в списке российских регионов по уровню благосостояния семей. Соответствующий рейтинг составило издание РИА Новости.